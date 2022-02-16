Челябинские керлингисты выбыли из борьбы за олимпийские медали в Пекине

Для Сергея Глухова и Дмитрия Миронова олимпийские соревнования закончены. Фото: соцсети

Челябинские спортсмены Сергей Глухов и Дмитрий Миронов закончили свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Мужская сборная по керлингу, в составе которой они выступали, 16 февраля проиграла команде Великобритании со счетом 8:6 и выбыла из группового олимпийского турнира.

Для российских керлингистов это было пятое подряд поражение на Олимпиаде.

Напомним, Сергей Глухов ранее получал награды на чемпионатах России, выиграл Кубок России. Дмитрий Миронов также становился победителем Кубка России. Оба спортсмена — уроженцы Челябинской области, но сейчас живут и работают в Сочи.

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