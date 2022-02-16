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Спорт16 февраля 2022 10:30

Челябинские керлингисты выбыли из борьбы за олимпийские медали в Пекине

Российская сборная проиграла команде Великобритании
Елена КОЛЧИНА
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Для Сергея Глухова и Дмитрия Миронова олимпийские соревнования закончены. Фото: соцсети

Для Сергея Глухова и Дмитрия Миронова олимпийские соревнования закончены. Фото: соцсети

Челябинские спортсмены Сергей Глухов и Дмитрий Миронов закончили свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Мужская сборная по керлингу, в составе которой они выступали, 16 февраля проиграла команде Великобритании со счетом 8:6 и выбыла из группового олимпийского турнира.

Для российских керлингистов это было пятое подряд поражение на Олимпиаде.

Напомним, Сергей Глухов ранее получал награды на чемпионатах России, выиграл Кубок России. Дмитрий Миронов также становился победителем Кубка России. Оба спортсмена — уроженцы Челябинской области, но сейчас живут и работают в Сочи.

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