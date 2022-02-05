Удачи и крепкого здоровья в Пекине: о медальных шансах челябинских спортсменов на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде Южный Урал атлеты представят в пяти видах спорта. Фото соцсети

Пять видов спорта, 12 спортсменов — такова статистика участников Игр от Южного Урала. Уже одно попадание в состав национальной Олимпийской сборной — большой успех для любого спортсмена.

Все южноуральские спортсмены будут биться за высокие места. Олимпиада в Пекине любопытна еще и тем, что проводится в условиях, когда ПЦР-тест любого из спортсменов может показать положительный результат, а это значит — отстранение.

Мнениями о шансах челябинцев на Олимпиаде-2022, в том числе, и в свете известных ограничений, поделились челябинские тренеры и специалисты. Напомним, Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Полное расписание выступлений челябинских спортсменов — Подробнее (даты и время)

«ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ»

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (Ольга Фаткулина, Анастасия Григорьева), ШОРТ-ТРЕК (Екатерина Ефременкова)

Ольга Фаткулина выступит на Олимпиаде-2022 на дистанциях 500 и 1000 метров. Фото www.instagram.com/olenka_fatkulina/

Первый тренер вице-чемпионки Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионки и рекордсменки мира Ольги Фаткулиной Светлана Журавлева считает, что на Играх в Пекине из фаворитов более весомые шансы на медали будет иметь тот, кто не заболеет, не получит положительный ПЦР-тест и подойдет к старту в оптимальной форме.

— Оля в декабре переболела коронавирусом в легкой форме. Потом было осложнение на горло. Словом, она не тренировалась по намеченному тренерскому плану. Не участвовала в чемпионате Европы в Голландии из-за положительного ПЦР-теста. Сидела на карантине. Но она тренировалась дома, а потом уже у нас в «Уральской молнии». Сборная страны по конькобежному спорту на отдельных дистанциях улетела в Пекин после тренировочных сборов в подмосковной Коломне.

Шанс на успех есть у всех. У Ольги до первого старта — 13 февраля еще есть время физически и морально подвести себя к своей коронной 500-метровой дистанции (17 февраля Ольга побежит 1000-метровку). Если все будет нормально, то Фаткулина выступит очень достойно и будет бороться за призовые места, — комментирует Светлана Журавлева.

Напомним, что для вице-чемпионки Сочи-2014, чемпионки мира и Европы Ольги Фаткулиной Олимпиада-2022 в Пекине станет уже третьей в спортивной карьере. Могла бы быть и четвертой, но из-за допинговых «разборок» часть ведущих российских спортсменов не допустили на Игры-2018 в Южную Корею.

Екатерина Ефременкова имеет шансы на медаль в нескольких видах олимпийской программы. Фото https://vk.com/media_kontentrf.

В шорт-треке Челябинскую область будет представлять Екатерина Ефременкова. Руководитель челябинской областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин отмечает, что у Екатерины большой опыт выступления на крупных турнирах — она победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионата мира, чемпионка Европы.

— Ефременкова имеет наибольшие шансы на медали в смешанной эстафете на 2000 метров, которая пройдет уже завтра 5 февраля. Екатерина еще выступит на дистанциях 1000 и 1500 метров, возможно, и в классической эстафете. Учитывая ее ТОП-уровень и здесь можно рассчитывать на медали, — говорит Андрей Вахутин.

ТУРНИР ПО КОРОНАВИРУСУ

ХОККЕЙ (Сергей Телегин - ХК "Трактор", Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов - все ХК "Металлург")

На Олимпиаде выступят представители южноуральского хоккея. Фото ХК "Металлург".

Хоккейный турнир напоминает соревнования в дисциплине «коронавирус». Дело в том, что в этой командной дисциплине специально для Олимпиады разработали свои новые правила и регламент.

Директор спортшколы по хоккею им. С. Макарова Юрий Макаров оценил этот регламент коротко: у какой сборной меньше всего заболеет игроков, та и имеет большие шансы на медали Олимпиады.

— Я читал эти правила. В заявке каждой сборной по 25 хоккеистов. В регламенте говорится, что игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус, можно будет заменить. При этом вся команда не будет садиться на карантин. Но всегда наша сборная боролась, и будет бороться только за «золото», — комментирует Юрий Макаров.

В 15 ЛЕТ НА ИГРЫ

ФРИСТАЙЛ (Игорь Омелин, Анастасия Чирцова — ски-кросс, Александра Глазкова — хафпайп).

В дисциплинах фристайла за награды будут бороться трое южноуральцев. Фото соцсети.

Игорь Омелин уже второй раз выступит на Олимпиаде. Его первые игры — Пхенчхан-2018. Игорь не раз становился победителем и призером чемпионатов России, призером зимних Универсиад. Он участник этапов Кубков и чемпионатов мира. Для Анастасии Чирцовой Олимпийские игры-2022 в Пекине станут уже третьими в спортивной карьере. Анастасия не только мастер спорта по фристайлу, но еще и мастер спорта по горнолыжному спорту. Она также не раз поднималась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах страны, постоянно сражается на чемпионатах и Кубках мира. Опыт, плюс везение помогут нашим спортсменам бороться за медали.

Александра Глазкова, которая выступит в дисциплине фристайла «хафпайп» — одна из самых юных участниц Олимпийской сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Александре всего 15 лет. Младше ее только фигуристка Камила Валиева. Александра в самый последний момент попала в состав Олимпийской команды страны из-за увеличенной квоты России на игры в этом виде программы и травмы одной из наших сборниц. Александа Глазкова в прошлом году выиграла юниорский чемпионат мира, и Игры в Пекине станут для нее бесценным опытом.

ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ

КЕРЛИНГ (Сергей Глухов, Дмитрий Миронов)

В керлинге челябинские спортсмены выступят в составе Олимпийской сборной России. Фото соцсети.

Сергей Глухов — победитель и призер чемпионата России, обладатель Кубка России, призер и чемпион страны в составе смешанных команд.

Дмитрий Миронов также выигрывал чемпионаты страны, становился победителем Кубка России, он также имеет статус Судьи первой всероссийской категории, работает тренером.

И Глухов и Миронов сейчас параллельно представляют Челябинскую область и Краснодарский край (оба живут и работают в Сочи).

— На недавнем чемпионате мира сборная России заняла высокое четвертое место и получила путевку на Олимпиаду в Пекин. Сергей Глухов был капитаном нашей команды. Это самый большой успех мужской сборной за все время выступления на чемпионатах мира. На Играх россиян ждет жесткая конкуренция: Китай, Корея, Швеция, Канада, Швейцария, Шотландия, США — все они стоят выше в мировом рейтинге. Задача сборной России — попасть в пятерку сильнейших, — отметил президент челябинской областной федерации керлинга Олег Григоренко.

КСТАТИ

Ольга Фаткулина вместе с капитаном сборной России по хоккею Вадимом Шипачевым (Олимпийский чемпион 2018 года) стала знаменосцем сборной России на открытии Игр в Пекине. Ольга Фаткулина поделилась впечатлениями об этом событии в ее жизни.

ДЛЯ СПРАВКИ

Южный Урал на Играх в Китае официально представят 12 атлетов в пяти видах спорта (по месту прописки). Однако в состав Олимпийской сборной России вошли еще пятеро уроженцев Челябинской области, сейчас представляющие другие регионы страны.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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