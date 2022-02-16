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Общество16 февраля 2022 12:22

В Челябинске признали незаконной рекламу мужского спа-салона на стене жилого дома

Анимонопольная служба распорядилась убрать баннер
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: УФАС Челябинской области

Фото: УФАС Челябинской области

В Челябинске признали незаконной рекламу мужского спа-салона Rolex men's club. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Баннер с рекламой заведения висел на стене жилого дома и смущал горожан.

Антимонопольная служба провела проверку и решила, что реклама содержит непристойные образы, поэтому распорядилась убрать ее.

— Реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, — уточнили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Отмечается, что рекламный баннер сняли еще до принятия решения, во время разбирательств в УФАС.

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