В Челябинске признали незаконной рекламу мужского спа-салона на стене жилого дома

Фото: УФАС Челябинской области

В Челябинске признали незаконной рекламу мужского спа-салона Rolex men's club. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Баннер с рекламой заведения висел на стене жилого дома и смущал горожан.

Антимонопольная служба провела проверку и решила, что реклама содержит непристойные образы, поэтому распорядилась убрать ее.

— Реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, — уточнили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Отмечается, что рекламный баннер сняли еще до принятия решения, во время разбирательств в УФАС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru