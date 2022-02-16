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Общество16 февраля 2022 14:00

В День защитника Отечества в Челябинской области запустят дополнительную электричку в «Солнечную долину»

Публикуем расписание
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Отправление из Челябинска в 8:35. Фото: «Свердловская пригородная компания»

Отправление из Челябинска в 8:35. Фото: «Свердловская пригородная компания»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 февраля, в праздничный выходной день челябинцы смогут быстрее добраться до Миасса и на горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Как сообщила «Свердловская пригородная компания» на Южно-Уральской железной дороге, будет запущена дополнительная электричка из Челябинска в Миасс и ГЛК «Солнечная долина». Отправится она утром в 8:35. Обратно из Миасса — в 17:16.

Кроме того, 23 февраля не будет ходить пригородный поезд Полетаево 1- Челябинск, так как он курсирует только по рабочим дням.

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