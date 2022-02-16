Экс-начальнику колонии в Копейске Челябинской области дали условный срок за взятки от заключенных

Начальник ИК разрешал осужденным пользоваться телефоном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал виновным бывшего начальника ИК-15 в Копейске Челябинской области в получении взяток от заключенных и превышении полномочий. Мужчине назначили условный срок 4 года и 6 месяцев с испытательным сроком на пять лет, а также штраф 400 тысяч рублей. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

— В 2018-2019 годах осужденный получил взятки от четырех заключенных на сумму больше 100 тысяч рублей за возможность пользоваться телефоном и послабления в режиме содержания. Еще 250 тысяч рублей мужчина получил также за доступ к сотовой связи и беспрепятственное перемещение по территории ИК. Их он потратил на покупку товарно-материальных ценностей для учреждения, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Александр Скорик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru