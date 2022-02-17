Водителю фуры, насмерть сбившего пенсионерку в Челябинске, вынесли приговор

Фото: Евгений НАСЫРОВ

В Челябинске осудили 28-летнего водителя фуры, который весной 2021 года насмерть сбил пенсионерку. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужу погибшей он должен выплатить 1 млн рублей, 200 тыс. из которых уже возмещены. Прав на вождение машины он лишен на 2,5 года.

Напомним, все произошло 12 мая 2021 года. Мужчина за рулем тягача ДАФ с прицепом, на который был зафиксирован гараж, ехал по улице Каслинской со скоростью около 20 км/ч.

— При въезде на перекресток улицы Каслинской и Комсомольского проспекта произошла смена сигнала светофора с разрешающего на запрещающий, в это же время по регулируемому пешеходному переходу проезжую часть Каслинской на зеленый сигнал светофора начала пересекать пешеход. Водитель проявил преступную неосторожность, продолжил движение через перекресток и произвел наезд на пешехода, которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По словам очевидцев, женщину протащило около сотни метров. Потом ее тело почти час пролежало под машиной.

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