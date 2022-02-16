В Челябинске дорожники не справляются с уборкой снега

Челябинские дорожные подрядчики устали от зимы и снова саботируют уборку улиц. К такому выводу пришли в ОНФ после соответствующего мониторинга. По городу экспертами обнаружено около 100 объектов, где работа идет с нарушениями, — передает паблик «Челябушка». — Не очищаются тротуары, остановки и парковки; растут снежные валы на обочинах; остается грязной проезжая часть. Во-первых, это влияет на аварийность. Во-вторых, формирует бесконечный поток жалоб от населения.

— По мнению общественников, указанная проблема в Челябинске стала системной и решать ее можно только крупными штрафами, чтобы подрядчики действительно ощутили свой уровень ответственности. Не можем не согласиться, — добавляют авторы канала. — Так или иначе, а из зимы в зиму ситуация повторяется: подрядчики взваливают на себя непосильные обязательства и не читают контракты, чиновники же их почти не контролируют.