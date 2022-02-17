Строительство станции по очистке воды в Челябинске обойдется в 927 млн рублей

Водопроводную воду будут очищать ультрафиолетом Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинске ищут подрядчика для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Информация о начале аукциона появилась на портале госзакупок. Подрядчику готовы заплатить 927 млн рублей.

Станция, которую откроют в поселке Сосновка, станет работать в составе очистных сооружений МУП «ПОВВ». Она будет облучать воду из Шершневского водохранилища ультрафиолетом, чтобы удалить из нее микроорганизмы, которые не удалось убить при хлорировании.

Очищенная ультрафиолетом вода будет поступать в водопроводы Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска, а также населенных пунктов Сосновского района.

Определить подрядчика в мэрии Челябинска надеются к концу февраля. А в апреле фирма уже должна будет приступить к работе.

Построить и полностью оборудовать станцию, по условиям контракта, необходимо до конца 2023 года. Помимо непосредственно очистного оборудования подрядчик должен будет подготовить склад для хранения запчастей и реагентов, а также озеленить территорию.

Напомним, в Челябинске в 2022 году долина начаться реконструкция очистных сооружений. Их не обновляли уже почти 40 лет.

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