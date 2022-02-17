Вице-чемпионка игр-2014 Ольга Фаткулина возвращается из Пекина без медалей

Ольга Фаткулина не смогла войти в тройку призеров на олимпийском турнире конькобежцев в Пекине. Фото www.instagram.com/olenka_fatkulina

После первого круга Ольга Фаткулина шла с лучшим текущим временем. Добавляла по ходу дистанции, но на заключительный отрезок сил не хватило. В итоге 13-й результат— 1.15,87.

Победу на дистанции 1000 метров одержала японка Михо Такаги (1.13,19), второе место у голландки Ютты Леердам (1.13,83), «бронза» — у американки Бриттани Боу (1.14,61). Лучшая из россиянок, Ангелина Голикова стала четвертый результат, лишь чуть-чуть уступив спортменке из США.

Напомним, ранее на Олимпиаде в Пекине вице-чемпионка Сочи-2014, чемпионка мира и Европы Ольга Фаткулина финишировала 10-й на спринтерской дистанции 500 метров.

Тренеры считают, что Ольге не удалось «зацепиться» за награды в первую очередь из-за болезни. В декабре и январе Фаткулина переболела, а потом восстанавливалась после перенесенного коронавируса.

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