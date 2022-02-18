На проспекте Ленина в Челябинске целый день не будут работать светофоры

Светофоры перестали работать утром Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 18 февраля отключили два светофора на проспекте Ленина. Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, отключения не аварийные, а плановые.

С 9:00 не работают светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы 9-го Интернационала, а также светофор возле остановки «Агентство воздушных сообщений».

Снова включить оба светофора обещают только в 16:00.

Напомним, в Челябинске на месяц продлили ограничение движения на улице Труда. Дорогу там собирались освободить вечером 20 февраля, но этого не произойдет. К сроку не закончили работы на водопроводе.

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