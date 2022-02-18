Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после взрыва в пятиэтажке в Челябинской области

В квартире выбило окна и двери. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области инициировали проверки после ЧП, в котором пострадал 14-летний мальчик. В обстоятельствах взрыва в квартире сейчас разбираются сотрудники прокуратуры и регионального СУ Следственного комитета.

В доме на улице Советской армии в Южноуральске 17 февраля разгерметизировался и взорвался самогонный аппарат. В квартире на пятом этаже выбило окна и двери. Находившийся рядом с аппаратом 14-летний подросток получил ожоги от пара и расплескавшейся по помещению раскаленной жидкости. С места происшествия подростка увезли в больницу.

— Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре выяснят также, добросовестно ли родители пострадавшего мальчика исполняли свои обязанности по воспитанию сына.

Напомним, пятиэтажку, в которой разорвало самогонный аппарат, накануне проверили сотрудники МЧС. Они заключили, что находиться в здании после происшествия не опасно.

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