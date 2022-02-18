В Челябинской области начала снижаться заболеваемость коронавирусом

Коронавирусом заболели уже более 250 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4034 новых случая коронавируса — это на 167 меньше, чем днем ранее. Количество выявленных случаев Covid-19 уменьшается в регионе третий день подряд. Среди новых заболевших — 282 школьника.
Сейчас от коронавируса лечатся 47 389 жителей Челябинской области.
По данным регионального министерства здравоохранения 19 человек за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 250 441 южноуральца.
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