В Челябинской области начала снижаться заболеваемость коронавирусом

Коронавирусом заболели уже более 250 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4034 новых случая коронавируса — это на 167 меньше, чем днем ранее. Количество выявленных случаев Covid-19 уменьшается в регионе третий день подряд. Среди новых заболевших — 282 школьника.

Сейчас от коронавируса лечатся 47 389 жителей Челябинской области.

По данным регионального министерства здравоохранения 19 человек за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 250 441 южноуральца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru