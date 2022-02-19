В Челябинске на ЧТЗ откроют салон красоты для бездомных

Фото: Татьяна Овсяникова, Другая Медицина / vk.com

«Парикмахер Добра» из Уфы Татьяна Овсяникова посетила Челябинск. Женщину, которая открыла первую в России бесплатную парикмахерскую для бездомных, пригласила организация «Другая Медицина». Здесь Татьяна поделилась опытом и даже сделала модную прическу нескольким нуждающимся.

— На прием к нашим стоматологам пришли бездомные люди, которым нужна была стрижка. Татьяна быстро сориентировалась и взялась за работу. Переоборудовали гардероб в салон красоты и начали стричь. Подопечным выдали с собой наборы для ухода за волосами, — рассказали в «Другой медицине».

Парикмахерскую для нуждающихся планируют открыть и в Челябинске. Подстричься бездомные смогут в центре «Другой медицины» на Марченко 11-Б. Сейчас в организации обсуждают детали проекта и составляют план работы.

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