В Челябинске по «Пушкинской карте» теперь можно сходить и в кинотеатр

Фото: culture.ru

В Челябинске обладатели «Пушкинской карты» теперь могут сходить бесплатно в кино. Пока расширение возможностей карты коснулось только кинотеатра «Знамя». В кинозале можно увидеть только российские фильмы. Например, «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне» или «Мистер Нокаут».

Потратить на кино можно до двух тысяч из общего баланса карты. При этом всего ее обладателю на культурное развитие выделяется пять тысяч рублей. Приобрести билеты можно только онлайн, по одному на заказ.

Напомним, «Пушкинская карта» — это банковская карта, которую могут бесплатно получить молодые люди от 14 до 22 лет. На ней находится деньги, которые школьники и студенты тратят на концерты, спектакли и выставки. С 1 января 2022 года сумма на карте — 5000 рублей.

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