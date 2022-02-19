Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 6:17

В Челябинске по «Пушкинской карте» теперь можно сходить и в кинотеатр

Пока новые условия распространяются только на «Знамя»
Олег КОСТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

В Челябинске обладатели «Пушкинской карты» теперь могут сходить бесплатно в кино. Пока расширение возможностей карты коснулось только кинотеатра «Знамя». В кинозале можно увидеть только российские фильмы. Например, «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне» или «Мистер Нокаут».

Потратить на кино можно до двух тысяч из общего баланса карты. При этом всего ее обладателю на культурное развитие выделяется пять тысяч рублей. Приобрести билеты можно только онлайн, по одному на заказ.

Напомним, «Пушкинская карта» — это банковская карта, которую могут бесплатно получить молодые люди от 14 до 22 лет. На ней находится деньги, которые школьники и студенты тратят на концерты, спектакли и выставки. С 1 января 2022 года сумма на карте — 5000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru