Замминистру здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову избирают меру пресечения

Фото: Иван ВИСЛОВ

В суде Тракторозаводского района началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. 18 февраля чиновника задержали в своем рабочем кабинете на улице Кирова.

По данным КП-Челябинск, решение будут принимать около трех часов. Заседание началось в 14:00. Чиновника защищают адвокаты Михаил Кириенко и Наталья Полякова.

Александра Кузнецова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Предполагается, что при содействии чиновника заключались контракты на покупку томографов в больницы по завышенным ценам. По версии следствия, цена оказалась больше реальной на 27 млн рублей.

Кузнецова задержали на рабочем месте 18 февраля после обысков в региональном минздраве.

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