В Челябинске задержали замглавы регионального минздрава

Фото: Архив "КП"

В Челябинске задержали заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Его сопроводили полицейские после обысков, которые прошли в здании министерства. Предъявлены ли чиновнику обвинения — пока не сообщается.

— Работа в Министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе минздрава.

КП-Челябинск также связались и с представителями регионального Следственного комитета. Они участие в обысках подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

В сентябре 2021 года в минздраве уже проходили обыски. Тогда в ходе проверок никого не задержали.

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