Челябинские водители за незаконную парковку на месте для инвалидов заплатят 5 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске водители, вставшие на парковочные места для инвалидов без необходимого разрешения, будут оштрафованы на 5 тысяч рублей. Об этом напомнило Управление госавтоинспекции по Челябинской области. Вставать на специальные места можно только с необходимым знаком.

– В уведомлении разъясняется обязанность о размещении знака «Инвалид» на транспортном средстве при передвижении и парковке на местах для лиц с ограниченными возможностями согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, – напомнили в ведомстве.

Получается, что пока эвакуировать никого не будут. Но даже вставшие на место инвалиды должны иметь на машине необходимую табличку. Ее при наличии разрешения можно распечатать самостоятельно на цветном принтере.

Напомним, скандал разразился после того, как с парковки эвакуировали машину родителей ребенка-инвалида. На ней не было необходимых знаков. После этого эвакуацию с парковочных мест для инвалидов временно приостановили.

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