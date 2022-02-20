В Челябинске пропал 53-летний мужчина, страдающий потерей памяти

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

В Челябинске пропал 53-летний Константин Устьянцев. В последний раз его видели 16 февраля возле дома №3 по улице Цинковой. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Полиция и волонтеры отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировки на пропавшего.

— Обращайте внимание на одежду. Потерявшийся был одет в синюю вязаную шапку, чёрную куртку, синее трико и черные ботинки, — отмечают волонтеры.

В ориентировке указано, что на голове у пропавшего есть шрамы. Сам мужчина ростом около 180 см, телосложение среднее, волосы темные. Также отмечается, что он страдает потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Константина Устьянцева, просят позвонить по следующим номерам телефонов: +79957685661 (Дмитрий), +79823437993 (Александр), +79514551317 (Татьяна).

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