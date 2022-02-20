В Челябинской области эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

В Магнитогорске в ТРК «Континент» (проспект Ленина, 83) эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в здании сработала пожарная сигнализация.

— Эскалаторы остановились, все спускались пешком. А если бы не учебная тревога, все бы друг друга затоптали на этих лестницах. И ни один охранник не указывал на другие аварийные выходы, — написала Ольга Дольянова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве отметили, что произошел сбой в пожарной сигнализации ТРК.

— В данном ТРК произошла ложная сработка сигнализации. Персонал отреагировал правильно: провел эвакуацию и позвонил в МЧС, уведомив о ложной тревоге, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В региональном ГУ МЧС также добавили, что в соответствии с правилами на объект выезжало их подразделение. Возгораний и задымлений в ТРК обнаружено не было.

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