В Челябинской области 3719 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе начала снижаться на прошлой неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 3719 новых случая Covid-19. Это на 135 меньше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 260 школьников – на 9 меньше, чем накануне.

По данным регионального министерства здравоохранения, от коронавируса сейчас лечатся 44 976 южноуральцев.

19 пациентов умерли за сутки от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 261 981 жителя Челябинской области.

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