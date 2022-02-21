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Здоровье21 февраля 2022 6:45

В Челябинской области 3719 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе продолжает постепенно снижаться
Елена КОЛЧИНА
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Заболеваемость в регионе начала снижаться на прошлой неделе

Заболеваемость в регионе начала снижаться на прошлой неделе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 3719 новых случая Covid-19. Это на 135 меньше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 260 школьников – на 9 меньше, чем накануне.

По данным регионального министерства здравоохранения, от коронавируса сейчас лечатся 44 976 южноуральцев.

19 пациентов умерли за сутки от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 261 981 жителя Челябинской области.

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