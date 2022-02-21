На месте Каширинского рынка в Челябинске построят 116 тысяч квадратных метров жилья

На месте рынка появиться современный квартал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договор на застройку Каширинского рынка жилыми домами администрация Челябинска планирует заключить до конца февраля 2022 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— На сегодняшний день первый этап комплексного развития территории находится в стадии реализации, — уточнила Надежда Рыльская. — По первому этапу провести аукцион планируется в апреле 2022 года. Общая площадь территории составляет 11,3 гектара. Срок действия договора — до 7 лет. В рамках договора планируется построить новый современный жилой квартал.

Рыльская также сообщила, что на месте рынка построят 116 тысяч квадратных метров жилья.

Согласно договору, реновацией займется ООО «Тригор и К». По данным «Контур.Фокус», учредителем компании является ООО «Группа Голос Девелопмент» (бывшая СК «Легион»), 17% принадлежит экс-депутату регионального заксобрания Владимиру Горнову, 8,7% — его сыну, зампредседателя Гордумы Ивану Горнову. Помимо жилых домов планируется построить школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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