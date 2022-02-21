Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса

Уральский банк СберБанка, АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера) и компания «Датакрат» при поддержке международной платежной системы Visa внедрили новое решение для горнолыжных курортов «Солнечная долина» и «Егоза». Теперь гости курортов вместо ски-пасса или билета могут использовать свою банковскую карту или сотовый телефон, поддерживающий технологии Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.

Оплата за подъём может списываться с банковской карты или сотового телефона, оснащенного модулем бесконтактных платежей, непосредственно на пропускном пункте. Оператором платежей выступает СберБанк, что гарантирует высокую надежность и скорость обработки.

Сервис работает на базе офлайн-эквайринга, что позволит в будущем запустить не только разовый проход по банковской карте, но и абонементную систему. Согласно прогнозам, уже этой зимой около 20% туристов воспользуются сервисом.

Кроме того, оплачивая подъем непосредственно на турникете, по карте Visa можно получить скидку 10%. Акция действует с 15 февраля по 30 апреля 2022 года для всех гостей горнолыжного курорта.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «Вместе со своими партнёрами мы постоянно работаем над доступностью услуг и повышением комфорта обслуживания. Так, Сбер активно поддерживает проекты по сокращению наличных платежей, внедряя современные бесконтактные технологии. Новый сервис позволит туристам не приобретать дополнительный «пластик» и с комфортом оплачивать подъем, используя карту, выпущенную любым банком. Услуга увеличит скорость обслуживания гостей курортов и, что особенно важно, сократит до минимума очереди».

Юрий Топунов, Вице-президент, Департамент продуктов, платежная система Visa:

«Платежная система Visa всегда стремится предлагать российским потребителям возможность совершать платежи быстрым, удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что пользователи оценят данный сервис, а наша акция дополнительно привлечет гостей курортов к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты подъемов».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

««РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» вместе с партнерами продолжают внедрять современные технологические решения в повседневную жизнь – в России становится все больше мест, в которых можно рассчитаться при помощи банковской карты. Мы надеемся, что сервис ски-пасс на банковской карте сделает отдых удобнее, и посетители горнолыжных курортов «Солнечная долина» и «Егоза» высоко его оценят. А значит, ещё больше гостей захотят сюда вернуться».

Проект разработан и внедрён благодаря совместной работе команд Сбера (Уральский банк, Челябинское отделение Сбербанка), Visa, «Датакрат», ГЛК «Солнечная долина», ГЛК «Егоза» и «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Для справки:

Горнолыжный курорт «Егоза» находится на юге Среднего Урала, рядом с Кыштымом. Самая высокая точка горной цепи на западной стороне Кыштыма. Расстояние от Кыштыма — 5 км, от Челябинска — 110 км, от Екатеринбурга – 150 км. Отличные климатические и географические условия делают горнолыжный центр "Егоза" популярным местом зимнего отдыха.

«Солнечная долина» - курорт, расположенный в одном из самых живописных уголков Уральского горного массива на пересечении Европы и Азии, обладает развитой современной инфраструктурой, стремящейся к лучшим мировым образцам индустрии туризма. Солнечная долина находится вблизи города Миасс на расстоянии 120 км от г. Челябинска и в 230 км от г.Екатеринбурга.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции по банковским картам Visa можно по ссылкам:

https://www.ao-rr.ru/visa_solnechnaya

https://www.ao-rr.ru/visa_glk_egoza