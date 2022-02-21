В общественной палате Миасса обсудили проект нового мусороперерабатывающего комплекса

Фото: ЦКС

Общественники Миасса войдут в рабочую группу по проекту мусороперерабатывающего комплекса. Такая резолюция была принята на совместном заседании общественной палаты Миасса и Экологического совета при главе Миасского городского округа. На встрече, которая проходила в здании местной администрации, обсуждались планы по строительству в округе мусороперерабатывающего комплекса.

Объект на 1763 километре федеральной Трассы М-5 «Урал» предлагает построить Центр коммунального сервиса. Для размещения рассматривается участок между Миассом и Златоустом, который удален на 3 километра от ближайшего поселка, на 1,5 километра от дачных участков. Расстояние до жилой застройки Миасса при этом составляет 15 километров, до горнолыжного центра «Солнечная долина» — более 10 километров.

Фото: ЦКС

Для того чтобы проект состоялся, требуется изменение статуса земельного участка. Проект соответствующих изменений в генеральный план Миасского городского округа сейчас проходит общественные обсуждения. И у многих возникают вопросы — что именно предлагается построить и почему именно такой участок предлагается для размещения производства.

На встрече в Миассе представители ЦКС рассказали подробности предлагаемых решений. На площадке планируется построить сортировочный комплекс, который позволит выбирать годные к переработке фракции. Этот объект будет рассчитан на сортировку до 110 тысяч тонн ТКО в год. Причем благодаря современным технологиям выборку вторичных материальных ресурсов (ВМР) планируется довести до 40 %. Остальной — пустой мусор, который нельзя переработать, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами будет направляться на полигон ТБО в Полетаево, то есть никакого захоронения на площадке нового предприятия не будет. А большие площади нужны для размещения производств, которые будут заниматься переработкой вторичного сырья и строительных отходов. В частности, планируется разместить участок по переработке ПЭТ-бутылки (пластиковых емкостей из-под напитков). Из нее будут изготавливать специальные гранулы, которые пойдут на производство новой тары и пищевой пленки.

Отметим, что строительство объекта в Миассе — необходимость. Уже несколько лет в городе закрыта Васильевская свалка, такой же объект не работает в Златоусте. В Миассе в декабре также прекратил деятельность устаревший мусоросортировочный комплекс. Сегодня в шести муниципалитетах Карабашского кластера нет площадки, на которую можно было бы направлять твердые коммунальные отходы и другие виды мусора. Отсутствие таких объектов создает реальную угрозу для окружающей среды, а также избыточную нагрузку на потребителей услуги по обращению с ТКО. Ведь мусор в итоге приходится вывозить за сто километров на удаленный Полигон ТБО в Полетаево. В тарифе регионального оператора для потребителей Миасса, Златоуста, Чебаркуля и других ближайших муниципалитетов 67 % расходов — это затраты на перевозку отходов. На встрече представители ЦКС отдельно отметили, что из-за большого транспортного плеча с июля 2022 года тариф на услугу по обращению с ТКО в Карабашском кластере будет одним из самых больших на территории Уральского федерального округа. Население этого не почувствует за счет утверждения льготных ставок, плата для жителей скорректируется в пределах 3,4 %. А вот для юридических лиц тарифные ставки станут серьезной нагрузкой.

Что же касается строительного и древесного мусора, который не относится к ТКО, то уже сейчас его транспортирование на удаленный полигон в Полетаево для бизнеса крайне дорогое мероприятие. Перевозка одной тонны обходится организациям в суммы до шести тысяч рублей (и это без стоимости обработки и захоронения). До закрытия свалок в Златоусте и Миассе у местных предпринимателей не было таких расходов. Ситуация с отсутствием объекта, который мог бы принимать на переработку такие отходы, приводит к появлению несанкционированных свалок. Год от года проблема только усугубляется.

Фото: ЦКС

Отметим, что в районе поселка Горный официально находится нелегальная свалка (вдоль трассы М-5 рядом с озером Песчаное), такой же объект есть и в поселке Атлян (отходы в большом количестве разбросаны вблизи поймы реки). Без появления современных мусороперерабатывающих производств, которые смогут принимать на переработку те же строительные отходы, отходы от капитального ремонта, древесные отходы, проблему несанкционированных свалок не решить. И ситуация со временем будет усугубляться.

Генеральный директор ЦКС Захид Камилов рассказал, что размещение объекта на участке между Златоустом и Миассом — наиболее оптимальный вариант. Причина в том, что в Миассе с более развитой туристической инфраструктурой образуется 46 тысяч тонн ТКО в год, а в Златоусте (сопоставимом по численности населения) значительно меньше — 33 тысячи тонны. При этом оба этих муниципалитета образуют порядка 70 % коммунального мусора всего Карабашского кластера (в состав кластера входит семь муниципальных образований). Размещение объекта между крупными городами — самое оптимальное решение. Такое размещение объекта уменьшит расстояние, на которое перевозится мусор, что безусловно скажется на тарифе. Это признают представители общественной палаты и экологического совета Миасса.

Однако у представителей общественности мнения по поводу локации объекта разделились. Одни считают, что место предлагается удачное. Ведь ЦКС учел мнение жителей Миасса. Напомним в прошлом году для размещения объекта предлагалась другая локация. Однако доводы общественников о том, что размещать там объект нельзя из-за близости к озеру Кошкуль и одноименной экологической тропе, а также увеличения нагрузки на дорожную сеть города Миасса из-за езды по территории муниципалитета мусоровозов, были учтены. Новая предлагаемая локация исключает необходимость перевозки мусора из Златоуста через Миасс. При реализации проекта мусоровозы будут направляться по трассе М-5, не заезжая при этом в черту Миасса и окружные поселки.

Другие представители общественности считают, что новое предприятие может оказать негативное влияние на ближайшие природные объекты, а также на приток реки Атлян. В ответ на эти опасения Захид Камилов заявил, что сортировочный комплекс не будет образовывать никаких фильтратов, они могут образовываться только в случае захоронения мусора. А такая деятельность на новом предприятии будет невозможна в силу территориальной схемы обращения с отходами. Этот документ утвержден Министерством экологии Челябинской области.

Фото: ЦКС

При этом завозимый на сортировку мусор будет складироваться в крытом ангаре на бетонное основание. Отходы не будут задерживаться на объекте дольше трех дней. Выбранное из мусора вторичное сырье будет сразу направляться на переработку, а пустой мусор будет вывозиться на Полигон ТБО в Полетаево. При этом все необходимые требования в плане ливневых канализации будут обязательно выполнены.

Глава Миасса Григорий Тонких уточнил — что из себя представляет компостирование органических отходов: не приведет ли такое перерабатывающее производство к выбросам в атмосферу и грунт.

Захид Камилов сообщил, что вообще такие объекты представляют из себя бетонные ванны, что исключает возможность контакта их содержимого с почвой. Сама органика при компостировании герметично укрывается специальной тканью. И технология компостирования предполагает исключение контакта с атмосферой, только так достигается получение конечного продукта — почвогрунта, который может использоваться для дорожного строительства. Впрочем, говорить о том, будут ли на площадке будущего предприятия компостные ванны, пока рано. Работа над конкретными производственными решениями будущего мусороперерабатывающего комплекса еще предстоит.

В рабочую группу по проекту войдут общественники Миасса. Это стало резолюцией встречи в Общественной палате.

Добавим, в случае реализации проекта в Миассе начнется поэтапное внедрение раздельного сбора отходов. На контейнерных площадках будут устанавливаться отдельные баки для сбора вторичного сырья. Продолжится и просветительская работа с населением. Жителям будут разъяснять о том, как правильно разделять мусор, нужно ли перед складированием в баки под вторсырье предварительно подготавливать отходы (мыть и очищать использованную упаковку, освобождать от крышек и этикеток). Возможно также совместное выстраивание просветительской работы. В рамках встречи в Общественной палате Миасса местные активисты проекта «Разделяйка» предложили свои образовательные наработки в этом вопросе.

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