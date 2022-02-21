2 марта в Челябинске завоют сирены

Сирены включат дважды за день Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске включат сирены массового оповещения.

— Уважаемые челябинцы и гости города, просим вас сохранять спокойствие, — заранее предупредили в мэрии.

Систему оповещения активируют ради проверки. Тестирование проводят регулярно, дважды в год. Пробный запуск сирен назначен на 2 марта. Тревожный вой над гордом будет раздаваться с 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30.

В администрации Челябинска напоминают, что сирены предназначены для предупреждения жителей о чрезвычайной ситуации, крупной аварии, стихийном бедствии или военных действиях. По правилам при звуке сирен нужно включить телевизор или радио: там должны передать инструкции о порядке действий.

В предыдущий раз систему оповещения в Челябинске проверяли 6 октября. Тогда ее работу оценивали в течение 20 минут.

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