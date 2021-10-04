В Челябинске 20 минут будут выть сирены

Сирены включат дважды: до и после обеда Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителей Челябинска попросили не поддаваться панике: 6 октября в городе зазвучат тревожные сирены. Их включат, чтобы проверить работоспособность оборудования.

Как сообщили в мэрии, сигнал «Внимание всем» будут подавать с 10:35 до 10:45, а также с 13:20 до 13:30.

— По правилам, услышав звук сирены, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий, — напомнили в городской администрации о том, как реагировать на сигналы оповещения в случае неучебной тревоги.

Сирены проверяют дважды в год. В этом году систему оповещения тестировали 3 марта, а до того сигнал тревоги включали 2 октября.

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