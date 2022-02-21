Снежинки и лыжи: в Златоусте изготовили короны и медали для победителей Кубка мира в «Солнечной долине»

Фото: Минспорта Челябинской области

26 и 27 февраля в Челябинской области пройдут два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Зрители станут свидетелями заездов лучших спортсменов мира. На склоне горнолыжного курорта «Солнечная долина» за уникальные короны и медали поборются участники и победители Олимпийских игр в Пекине.

«Коронация» победителей Кубка мира по фристайлу стала уже традицией, а короны — отличительным символом южноуральских этапов.

Златоустовская гравюра является брендом Челябинской области и известна далеко за пределами России. Уникальные изделия стали не только отличительным знаком, наградой победителю, но и своеобразным сувениром с Южного Урала. Ежегодно для триумфаторов Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» златоустовские мастера изготавливают медали и короны.

Специалисты ответственно подходят к дизайну наград, продумывают каждую деталь, рассказала Мария Чебуркова, художник-дизайнер компании «ЛиК».

«В наградах этого года мы стараемся показать самобытность и современность златоустовской гравюры на стали. Наш регион славится многоснежной и прекрасной зимой, красивыми горами, а дисциплина «ски-кросс» — скоростью и увлекательными заездами. Поэтому в коронах нашли отражение искрящиеся снежинки и горные лыжи», — отмечает Мария.

Медали имеют геометрическую форму, в дизайне можно увидеть стилизацию Уральских гор и орнамент Южного Урала — региона, где проходят международные соревнования.

«Хочется чем-то удивить спортсменов, ведь для Челябинской области и Златоуста — это очень почетно и статусно. Как правило, на других этапах Кубка мира победителей награждают медалями FIS. По сути, мы единственный регион, где триумфаторы получают самобытные награды. К тому же кусочек России и Южного Урала разлетается по всему миру вместе с победителями», — говорит генеральный директор компании «ЛиК» Андрей Лохтачев.

Абсолютной рекордсменкой южноуральского этапа Кубка мира по фристайлу является швейцарская спортсменка Фанни Смит. Она побеждала на склонах «Солнечной долины» пять раз. Полученная в прошлом году корона стала для Фанни Смит 4-ой в «Солнечной долине». Награды швейцарка хранит дома. Фанни в общении со СМИ пошутила, что теперь в ее коллекции есть королевский атрибут для каждого члена семьи: мамы, бабушки, сестры и самой Фанни.

Добавим, зрителей ждут 26 и 27 февраля на финальные заезды. По традиции, на склоне горнолыжного курорта «Солнечная долина» развернется парк фристайла и пройдет ярмарка сувениров. Вход для гостей будет открыт с 10:00.

Мероприятие пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.