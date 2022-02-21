Жителей Челябинской области будут судить за попытки избежать призыва в армию

За 120-130 рублей верхнеуральцам удавалось откупиться от армии Фото: Анастасия ОСИПОВА

В суд передали уголовные дела двух жителей Челябинской области, которых обвиняют в даче взяток сотрудникам военкомата.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, оба обвиняемых — из Верхнеуральского района. По версии следствия, 20-летний мужчина осенью 2019 года заплатил 120 тыс. рублей старшему помощнику военного комиссара и фельдшеру центра военно-врачебной экспертизы. За деньги молодого человека обещали освободить от призыва в армию.

Весной 2020 года тем же сотрудникам военкомата передал 130 тыс. рублей 50-летний мужчина. Он заплатил за незаконное освобождение своего сына от воинских обязанностей.

Теперь обоим верхнеуральцам грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.

Получавших взятки фельдшера и помощника военкома также ждет суд. Следователи выяснили, что взяточники обирали призывников с 2019 до 2021 года.

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