Дом-аквариум в Челябинске два месяца работал без лицензии

В 40 аквариумах живут более 500 рыб Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Дом-аквариум, который находится в челябинском парке имени Тищенко, нагрянула проверка Россельхознадзора. Выяснилось, что учреждение не получила необходимую лицензию. При этом ревизоры констатировали: рыбы содержатся в хороших условиях.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в работающем с 1993 года аквариуме сейчас живут 548 рыб 76 видов. Все они могут свободно плавать, вода соответствует ветеринарным требованиям, технические помещения для приготовления кормов или размножения рыб обустроены в соответствии с номами. Это подтвердили при проверке эксперты Россельхознадзора. Фактически, в аквариуме есть все условия для получения разрешения на работу.

Но саму лицензию не оформили, а с 2022 года зоопаркам, зоовыставкам и океанариумам принимать посетителей без нее нельзя. За нарушение администрацию аквариума привлекли к административной ответственности. Штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии составит от 40 до 50 тыс. рублей.

В региональном управлении Россельхознадзора сейчас оформляют необходимое разрешение, чтобы аквариум смог получить законный статус.

В день публикации материала стало известно, что лицензия получена. Документы был направлен из центрального аппарата Россельхознадзора вечером 18 февраля. В пресс-службе ведомства пояснили, что дом-аквариум все равно будет наказан. Чтобы избежать штрафа, достаточно было направить заявку до 31 декабря 2021 года.

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