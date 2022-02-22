Онлайн-кинотеатр KION покажет продолжение тревел-шоу Насти Ивлеевой

Фото: предоставлено МТС

Онлайн-кинотеатр KION, созданный МТС, представит южноуральцам второй сезон тревел-шоу блогера и ведущей Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги» — премьера состоится 26 февраля.

«Блогеры и дороги» — реальная история путешествий по России в формате тревел-шоу. Компания популярных блогеров отправляется в самые разные уголки страны, чтобы получить необычный опыт и найти уникальных людей, о которых просто обязана узнать аудитория. Блогеры полетят и поплывут навстречу неожиданным и иногда опасным приключениям.

В шоу приняли участие известные блогеры-миллионники Ида Галич, Даня Милохин, Мария Миногарова, Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, а также музыкальный продюсер Slava Marlow и другие, а режиссерами проекта «Блогеры и дороги» стали Настя Ивлеева и Марсель Калинин.

Второй сезон шоу будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной локации. Герои посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп и Кабардино-Балкарию. В каждой серии Настя Ивлеева с друзьями будет изучать новые места, пробовать традиционные блюда регионов, принимать участие в локальных развлечениях и знакомиться с местными уникальными мастерами, среди которых художники, иллюстраторы, повара, плотники и представители других интересных профессий.

Настя Ивлеева, блогер, автор и продюсер тревел-шоу отметила: «Мой тревел-проект «Блогеры и дороги» стал одним из ярчайших приключений в прошлом году. Очень разные друзья, большая съемочная группа и никаких комфортных условий! Мы сняли самое душевное тревел-шоу в стране. Премьера первого сезона состоялась на больших экранах по всей России. Событие было историческим: по сути, это был первый тревел-влог в кино! Теперь состоится долгожданная интернет-премьера уже второго сезона проекта в онлайн-кинотеатре KION! Я буду пересматривать шоу вместе с вами, потому что очень скучаю по тем дням. Путешествия по России особенно актуальны. Надеюсь, мы по-новому показали вам малую Россию и одно из мест, где мы побывали, вдохновит на поездку и вас».

Шоу «Блогеры и дороги» снято в live-формате: камеры почти не выключаются, поэтому в объектив попадает абсолютно все. Эпизоды начинаются буквально с посадки в самолет и загрузки в туристический автобус, фиксируются как радостные моменты, так и неприятные случаи — ничего не остается за кадром. Участники шоу делятся не только личным восприятием новых обстоятельств, в которых они оказались, но и интересными фактами о каждом из пунктов назначения.

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