Оформление онлайн-кредитов в Райффайзен Банке признано самым простым и удобным

Райффайзен Банк занял первое место в рейтинге «Потребительские кредиты: Скорость и дружелюбие онлайн 2022», которое вместе с компанией MPLACE составил журнал «Банковское обозрение». Дополнительно Райффайзен Банк был также отмечен в номинации «Коммуникация», в которой оценивалось качество использования разнообразных каналов продаж, уровень кросс-продаж и дополнительных предложений, а также работа с обратной связью клиентов.

В исследовании приняли участие 16 банков, либо являющихся лидерами по портфелю потребительских кредитов (топ-10), либо активно представленных в поиске в интернете по данным компании Similarweb, за исключением Сбербанка. При составлении рейтинга учитывалось более 88 параметров, среди которых — легкость поиска и заполнения заявки в интернете и качество поддержки клиента в основных каналах коммуникации.

Подробнее о методологии и результатах исследования можно узнать на сайте «Банковского обозрения».