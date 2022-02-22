Новые троллейбусы от «Синары» в Челябинске поедут по маршрутам 12 и 19

Такие троллейбусы с автономным ходом ездят по Екатеринбургу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске новые троллейбусы выйдут на линию уже к концу 2022 года. Об этом сообщил «Комсомольской правде — Челябинск» директор «Челябгэт» Дмитрий Усачев.

— «Синара» занимается пока проектированием, — раскрыл подробности концессии в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 ФМ в Челябинске) Дмитрий Усачев. — Перевозки должны начаться с середины 2023 года. Но есть договоренности запустить два маршрута в конце этого года или в начале следующего.

Директор «Челябгэта» уточнил, что это будут 12 и 19 номера троллейбусов. Первый следует от улицы Молдавской на АМЗ, второй — от ЮУрГУ до поселка Первоозерный.

Концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения» правительство челябинской области заключило в октябре 2021 года. Инвестор будет получать доход от пассажирских перевозок в Челябинске, а взамен проведет модернизацию троллейбусной инфраструктуры. «Синара ГТР» обязалась привезти 168 низкопольных троллейбусов. 98 из этих машин будут безконтактными. Также компания реконструирует два троллейбусных депо, построит 3 новых тяговых подстанции, еще в 3 проведет капремонт.

— В начале следующего года «Синара» хочет зайти с 30-тью новыми троллейбусами. Надеемся увидеть первые маршруты, — рассказал Дмитрий Усачев. — Также мы заключаем договор на подготовку водителей троллейбусов. У «Челябгэт» единственный на Урале учебный центр с лицензией на образовательную деятельность.

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