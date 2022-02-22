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Политика22 февраля 2022 8:30

Не повод для праздника: накануне Дня защитника Отечества Андрей Барышев высказал мнение по поводу российско-украинского конфликта

Он предложил проявить гражданскую позицию и мужество
Источник:kp.ru
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По словам экс-депутата Госдумы он представляет большую угрозу: «В этом году День защитника Отечества совпал с очень непростым периодом для нашей страны. Поэтому не могу ограничиться поздравлениями и промолчать по поводу конфликта, который возник между Украиной и Россией. Этот конфликт создан искусственно политическими авантюристами и интриганами. И он грозит не только многими бедами и проблемами для каждого из нас, но и вообще ставит под угрозу существование государственности. Нам нужно хорошо задуматься об этом, проявить гражданскую позицию, личное мужество», — отметил Андрей Барышев.