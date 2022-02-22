Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинскую область не повлияет на работу санаториев и детских домов

Вице-губернатор Ирина Гехт. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинскую область не планируется в ближайшее время отправлять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Все они размещаются в соседних регионах: Волгограде, Нижнем Новгороде, Московской области. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, записав видеообращение.

— Мы первые заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, — рассказала Ирина Гехт. — С этого момента готовились пункты временного размещения, вопросы прорабатывались с муниципалитетами, железной дорогой и МЧС. Мы пока никого не ждем, но все пункты временного размещения готовы.

Также Ирина Гехт отметила, что места нахождения пунктов размещения беженцев не называются, чтобы не вызывать ажиотажа, и заверила, что мешать работе социальных учреждений они не будут.

— Все отдыхающие будут отдыхать, все дети-сироты останутся в учреждениях. Дискомфорта ни для кого не возникнет, — подчеркнула первый вице-губернатор. До конца недели мы никого не ждем.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщали, что в регионе развернут 21 пункт размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Огни рассчитаны на 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей.

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