В Челябинской области развернут 21 пункт размещения для беженцев из ДНР и ЛНР

Поезд с беженцами из Донецка отправляется в Россию. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей из Донецкой и Луганской народных республик.

— Подготовлен 21 пункт временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР, — сообщили «КП — Челябинск» в пресс-службе губернатора. — Это учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты в различных муниципальных образованиях региона.

Точное количество беженцев, которые прибудут в регион, и конкретные даты пока не называются. В правительстве ждут решения федерального штаба.

О готовности принять беженцев 18 февраля сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Позже, 21 февраля решение о создании пунктов приняло руководство соседней Курганской области.

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