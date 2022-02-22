На зимних играх в Пекине южноуральцы отдали свои сердца хоккею

Инфографика: МегаФон

Хоккей собрал больше просмотров, чем биатлон и фигурное катание вместе взятые. Болельщиков нашей «великолепной пятерки и вратаря» на Южном Урале оказалось в три раза больше, чем указанных видов спорта. В целом зимние игры стали значимым событием — аудитория трансляций из Китая в четыре раза превышала количество зрителей других программ.

Такими выводами поделились аналитики МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года. В пресс-службе оператора также подчеркнули, что Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта у жителей региона оказался хоккей. На него пришлось 32% от общего числа просмотров игр, что на 6% выше общероссийского показателя. Самую большую аудиторию собрал финальный матч между Россией и Финляндией.

Отличились зрители Челябинской области и особенной любовью к биатлону. Этот вид спорта занял второе место с долей 12,9%, тогда как в других регионах страны на этой строчке, как правило, располагается фигурное катание. Последние соревнования, в свою очередь, заняли третье место (12,6%), четвертая позиция досталась лыжным гонкам (8,9%), а пятая — керлингу (8,8%). Меньше всего аудитории собрали соревнования по скелетону и бобслею.

Примечательно, что челябинцы тратили больше времени на просмотр трансляций, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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