Пациенты «Инвитро» смогут автоматически отправлять результаты теста на антитела для формирования COVID-сертификата

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С 21 февраля 2022 года, сдавая тест на наличие антител класса G (IgG) к возбудителю COVID-19, пациенты медицинской компании «Инвитро» могут передавать результаты данного исследования на портал «Госуслуги» для получения COVID-сертификата. Бесплатная услуга действует на всей территории страны и актуальна для тех, кто ранее официально не переболел и не вакцинирован от COVID-19. Такая интеграция «Инвитро» и Госуслуг также действует для передачи данных о ПЦР-тестировании.

Готовность результатов исследования составляет не более двух рабочих дней с момента поступления биоматериала в лабораторию. Автоматическая загрузка результатов на портал Госуслуг происходит в течение 24 часов. Сертификат будет формироваться на двух языках – русском и английском в течение трех календарных дней с момента появления результатов исследования на антитела, при этом такой сертификат можно будет получить однократно по заявлению гражданина на портале госуслуг в случае, если до этого на портале не было информации о том, что он болел COVID-19 или вакцинировался. Повторное формирование сертификата на основании результата теста на антитела не предусматривается.

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