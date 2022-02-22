В Челябинске водитель эвакуатора сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Фото: vk.com/achnov
В Челябинске водитель эвакуатора сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили в Госавтоинспекции города, инцидент произошел возле дома №53 по улице Горького.
— По предварительной информации, 59-летний водитель Isuzu совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, — сообщили в ГИБДД.
После ДТП пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.
Ранее в Челябинске маршрутка сбила десятилетнюю школьницу, которая возвращалась с уроков домой. Инцидент случился в районе дома № 48 по улице Бажова — девочка шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал ПАЗ.
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