В Челябинске водитель эвакуатора сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске водитель эвакуатора сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщили в Госавтоинспекции города, инцидент произошел возле дома №53 по улице Горького.

— По предварительной информации, 59-летний водитель Isuzu совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, — сообщили в ГИБДД.

После ДТП пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.

Ранее в Челябинске маршрутка сбила десятилетнюю школьницу, которая возвращалась с уроков домой. Инцидент случился в районе дома № 48 по улице Бажова — девочка шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал ПАЗ.

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