В Челябинске маршрутка сбила десятилетнюю школьницу, которая шла домой после отмененных занятий

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня, 20 января, в Челябинске маршрутка сбила десятилетнюю школьницу, которая возвращалась с уроков домой. Инцидент случился в районе дома № 48 по улице Бажова — девочка шла по пешеходному переходу, когда в нее врезался ПАЗ.

— Ребенок получил травмы, ему оказали необходимую помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Уточнается, что автобус ходит по маршруту № 72. Пострадавшая девочка шла домой после отмены занятий, которая коснулась сегодня все городские школы. Детей и педагогов экстренно эвакуировали и распустили по домам, а вторую смену в некоторых учебных заведениях перевели на дистант.

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