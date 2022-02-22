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Общество22 февраля 2022 15:25

В Челябинской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса

Звонки принимаются круглосуточно
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области открыли «горячую линию» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Теперь они могут звонить на многоканальный круглосуточный телефон – 8-800-201-90-33. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— По телефону «горячей линии» принимаются звонки от вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Все обращения направляются в органы власти и местного самоуправления для отработки по компетенции, — сообщили региональные власти.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщали, что в регионе развернут 21 пункт размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Они рассчитаны на 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей.

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