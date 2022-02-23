В Челябинской области в зеркальную дату поженились 470 пар

Молодожены охотятся за красивыми датами. Фото: Наталья Могильникова

В Челябинской области в красивую зеркальную дату 22.02.2022 поженились 470 пар. Об этом сообщили в государственном управлении по делам ЗАГС региона.

Это магическое число называется датой-палиндром и пользуется небывалом успехом у молодоженов. Еще в январе свадьбу на это время назначили более 400 пар, а за месяц добавилось еще 70 желающих.

После массовых регистраций брака в ЗАГСе сделали 23 февраля выходным днем. Сегодня сотрудники отдыхают.

КСТАТИ

КП-Челябинск поинтересовалась у челябинского астролога Евгении Ямщиковой, действительно ли брак в такую дату обязательно окажется счастливым. Оказалось, что есть и другие важные цифры, которые стоит знать тем, кто собирается узаконить отношения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru