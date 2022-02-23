Южноуральских хоккеистов, завоевавших серебро Олимпиады, встретили в аэропорту

Андрей Чибисов забросил одну шайбу в ворота. Фото: Минспорта

С Олимпиады в Пекине в Челябинскую область вернулся серебряный призер, хоккеист «Металлурга» Андрей Чибисов. Его встретили в аэропорту с почетом.

Как сообщили в Министерстве спорта региона, Андрей провел в российской сборной шесть матчей и сумел забросить шайбу в ворота противника. Турнир он завершил с показателем полезности «+1» и средним игровым временем 11:59.

Фото: Минспорта

До этого в Челябинск вернулся игрок «Трактора» Сергей Телегин. В аэропорту его встречали родные и близкие друзья.

— Я отдался полностью, для меня серебро — точно не разочарование. Но теперь есть новая мечта — медаль другого отлива, — сказал тогда Сергей Телегин.

Сергей Телегин. Фото: Минспорта

Добавим, что челябинского Телегина часто путают с другим хоккеистом — Иваном Телегином, бывшим мужем певицы Пелагии. В феврале прошлого года он набросился на южноуральского однофамильца, устроив драку прямо во время матча.

Всего в национальную сборную по хоккею от Челябинской области вошли пять игроков — Владимир Ткачев и Сергей Телегин из челябинского «Трактора», а также Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга».

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