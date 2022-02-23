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Происшествия23 февраля 2022 9:05

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в многоэтажке Челябинской области

Ожоги получили мужчина и подросток
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Баллон находился в туалете на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Баллон находился в туалете на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Минздраве Челябинской области сообщили о состоянии пострадавших в Сатке Челябинской области. Сегодня днем там в одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон.

Травмировались 50-летний мужчина и 15-летний подросток. С серьезными ожогами их доставили в районную больницу Сатки.

— Они получают всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент врачами определяется тактика дальнейшего ведения пациентов, — прокомментировали в Минздраве региона.

Обновлено: Состояние пациентов оценивается, как тяжелое. Будет решаться вопрос о переводе пациентов в ожоговый центр Челябинска.

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