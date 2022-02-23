СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажке Челябинской области

Фото: Светлана Перфильева/vk.com/satrab74

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона в Сатке Челябинской области. Сейчас сотрудники устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

— Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Газовый баллон хранился в туалете квартиры на первом этаже многоквартирного дома. Волной вынесло окна и перегородки. По уточненным данным, пострадали мужчина и его 14-летний сын. Они получили обширные ожоги тела и сейчас находятся в больнице.

Фото: Светлана Перфильева/vk.com/satrab74

Фото: Светлана Перфильева/vk.com/satrab74

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