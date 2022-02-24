В Челябинской области увеличили траты на содержание беженцев из ДНР и ЛНР

Челябинская область пока не приняла беженцев, но готова это сделать Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт раскрыла «КП-Челябинск» подробности принятия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в регионе. Так, для переселенцев из Украины увеличен норматив финансирования. Если в 2014 году на одного беженца тратили 800 рублей в сутки, то сейчас — 1300.

— Принята необходимая нормативно-правовая база, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 ФМ в Челябинске) Ирина Гехт. — Принят порядок возмещения расходов на содержание беженцев как в государственных, муниципальных, так и в частных учреждениях. Готовя базу, мы исходили не из стоимости 800 рублей, понимая, что это крайне низкая стоимость, а 1100 рублей — это содержание и питание. 200 рублей заложили плюсом на хозяйственные нужны: стиральный порошок, средства дезинфекции.

Также вице-губернатор уточнила, что подготовлен 21 пункт для размещения беженцев. В частности, это заводские профилактории в Копейске и Челябинске, частные гостиницы, которые сами предложили свои услуги. Максимальная наполняемость пунктов — 1300 человек.

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