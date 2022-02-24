Жителям Челябинской области стали звонить прокуроры-самозванцы

Лжепрокуроры атакуют южноуральцев по телефону Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области телефонные мошенники все чаще прибегают к новому способу обмана. Теперь они представляются в разговоре сотрудниками прокуратуры.

Аферисты рассказывают, что банковские счета южноуральцев оказались под угрозой. Под этим предлогом они выведывают у собеседников данные счетов и банковских карт.

В прокуратуре Челябинской области заявили, что все без исключения подобные звонки совершают преступники.

— Ни прокурорские работники, ни сотрудники иных правоохранительных органов в ходе разговора никогда не будут пытаться получить данные ваших банковских счетов и карт, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Просьбы взять кредит или перевести деньги на «безопасные» счета (в действительности таких не существует) — также явный признак мошенничества. Требовать данные карты, не могут не только сотрудники правоохранительных органов, но и работники банков.

Южноуральцам, которым позвонили прокуроры-самозванцы, советуют не вступать в разговор, а вместо этого обратиться с заявлением в полицию.

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