Рейсы из Челябинска на юг России могут отменить из-за ситуации в Украине

Завтрашний рейс в Ростов-на-Дону — уже под вопросом Фото: Андрей АБРАМОВ

Росавиация сообщила об отмене работы нескольких аэропортов на юге страны. В их числе и аэропорты, куда регулярно летают рейсы из Челябинска: Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь. Сочи в списке Росавиации нет, но сегодня полеты в этот город приостановлены, пишут наши коллеги КП-Кубань.

Сегодня никаких полетов на юг из Челябинска не запланировано, но уже завтрашние рейсы в перечисленные города могут отмениться. В настоящий момент никаких изменений в работе челябинского аэропорта нет.

— У нас все рейсы стоят по расписанию, никаких запросов и уточнений рейсов не приходило, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта имени Курчатова.

Дозвониться до авиакомпаний не удалось.

Напомним, сегодня утром Россия начала военную спецоперацию в Донбассе. Первые удары пришлись по складам и военным объектам украинских сил.

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