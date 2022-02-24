Писатель и публицист Геннадий Швец поддержал лидера челябинской старейшей общественной организации

Геннадий Швец.

В адрес Андрея Барышева пришло письмо от челябинского писателя, живущего в Израиле, которое Геннадий Швец назвал «О челябинском «Соцгороде». Земляк высказал свое отношение к ситуации, связанной с попытками областных властей забрать помещение Центрального клуба.

Андрей Барышев.

— «...Бюрократическая машина хочет вернуть 2,8 тыс. кв. м в Центральном клубе минимуществу. Причина — в высшей степени банальна: дескать, на протяжении 20 лет «Соцгород» безвозмездно использовал государственное имущество.

Мы не будем упражняться в крючкотворстве юриспруденции. Зададим прямой вопрос: при чем здесь люди… почему людей загоняют в квартиры, лишая культурного досуга, общения, занятий в кружках. Неужели только ковидной чумой — без кавычек, — можно оправдать вопиющее бессердечие к ветеранам и их семьям, малоимущим и их нуждам, людям с физиологическими особенностями и другим категориям. Неужели до сих пор не понятно, что так называемые «имущественные войны» — это элементарный передел собственности на глазах обманутого умирающего населения. <...>

Из поколения в поколение на Южном Урале передается пословица: сила страны от земли. Или это не так? А если так, почему надо обязательно подрывать «Соцгород» Барышева?! Не потому ли, что он служил и служит людям, которым реально может помочь. Тогда чем продиктована такая недостойная кампания? <...> », — написал Геннадий Швец.

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