Челябинец отправил подростка грабить торговые павильоны, вооружив его игрушечным пистолетом

17-летний налетчик ограбил два павильона в Челябинске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинец ограбил отделение выдачи микрозаймов и научил подростка, как сделать то же самое. Ученик превзошел учителя: 17-летнему юноше удалось ограбить сразу два торговых павильона.

Все началось в январе прошлого года. Тогда 38-летний житель Челябинска спрятал лицо под балаклавой и с муляжом пистолета в руках ворвался в павильон, где оформляли кредиты. У работавшей там девушки грабитель отобрал 6,9 тыс. рублей.

Поймать преступника по горячим следам не удалось. Три недели спустя грабитель, перебрав со спиртным, похвастался 17-летнему знакомому своими криминальными похождениями. Он предложил подростку тоже заняться разбоем, подробно проинструктировал и даже поделился «пистолетом» и балаклавой.

После этого юноша ограбил продуктовый павильон «Феникс» на улице Жукова и офис выдачи микрозаймов «Семерочка» на улице Сталеваров.

— За совершение преступлений несовершеннолетний осужден к условному сроку наказания, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

38-летнего горожанина признали виновным в разбое, подстрекательстве и пособничестве в разбое, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Суд приговорил челябинца к 7,5 годам заключения в колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Грабителя также обязали вернуть микрокредитной организации похищенные деньги.

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