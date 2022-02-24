На трассе М-5 в Челябинской области выросли многокилометровые пробки

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

У водителей снова возникли серьезные затруднения при проезде по трассе М-5 в Челябинской области. Огромные заторы образовались в окрестностях Аши и Сима.

Как сообщают автомобилисты, причина пробок — не аварии, а последствия снегопада. Трасса расчищена не везде, на ней образовались ямы, ухабы и колеи. Водители сравнивают заснеженную и проезжую часть с ребристой стиральной доской. Для части легковых машин такая полоса препятствий почти непреодолима.

— Ямы по пояс, прям на мосту! — сообщает в соцсети застрявший недалеко от Сима южноуралец.

— Там ямы по обе стороны! Скоро весна, асфальт плавать будет! Будем ездить по плитам перекрытия и арматурам, — поддерживает другой водитель.

Напомним, метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о скачках температуры между минусовыми и плюсовыми значениями. Из-за такой погодной неустойчивости образуется гололед. В горных районах в ближайшее время могут продолжиться снегопады и даже начаться метели.

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