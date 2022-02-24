Администрация Челябинска ищет подрядчика на продление Комсомольского проспекта

Фото: документация закупки.

В Челябинске объявлен аукцион на строительство нового участка Комсомольского проспекта от улицы Татищева до Академика Макеева. Начальная стоимость работ — более 167 млн рублей. Средства пойдут по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Согласно документации, длина дороги в 4 полосы составит 655 метров. Еще три метра отведут на тротуары. Начало строительство запланировано на апрель 2022 года, окончание — октябрь 2022 года. Магистраль планируют возвести за 200 дней. В проекте предусмотрено строительство дождевой канализации, защитного футляра для газопровода, наружного освещения, светофора и пешеходного перехода. А вот от тактильных полос для слабовидящих решили отказаться. Для инвалидов в проекте предусмотрены пандусы с поручнями, пониженные бордюры и парковочные места.

Перед началом строительства на участке провели археологическое исследование. Дорога будет проходить в 700 метрах от Мемориального комплекса «Золотая горка». Объектов культурного наследия здесь не выявлено.

Что касается озеленения, в проекте посадка живой изгороди из кизильника, высадка лип, яблонь сирени и спиреи.

Заявки на выполнение работ принимаются до 2 марта.

Фото: документация закупки.

Фото: документация закупки.

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